網路上的正妹、辣妹相當多，這回要介紹的是來自泰國的年輕網紅Natphapat Rattanachaiyanun，她臉蛋神似冷豔的韓國女星潔西卡，某些角度笑起來又像甜美的潤娥，除了臉蛋完美100分外，還有超猛「胸器」，先前她穿著緊身灰色短版T恤在當地的燒肉店打卡拍照，美食配美女的佳景，讓她一夕之間爆紅。

泰國網紅Natphapat在臉書和IG（帳號：vv____viewvy）分別有5萬和88萬粉絲追蹤，她外型亮麗、皮膚白皙，身材高挑比例好，每每曬出照片都引來不少人按讚，去年她因在燒肉店打卡的美照引發關注，據知她雖然身材纖瘦，私下卻是大食客，常在不少餐廳打卡，對於意外打卡走紅，也讓Natphapat相當意想不到。

Natphapat擁有魔鬼身材和天使身材，平時她在社群網站自然也不忘放送自己的優勢，常分享自己穿健身中空服、泳衣、性感睡衣等美照，且才20歲的她還是大學生，偶爾也會分享穿大學制服的美照，穿上白襯衫和緊身黑窄裙的她，更給粉絲無限遐想。

為了維持火辣身材，Natphapat先前曾多次分享自己在健身房雕塑體型的照片，而她因為身材好，穿什麼衣服都百搭，讓人眼睛一亮，近日她更曬出自己穿連身白色泳衣的照片，脖子方面只用一條線撐著，設計頗像肚兜，最心機的是側邊全空，僅用幾條線綁住不走光，使她的傲人渾圓上圍一半都露在外見客，也讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。