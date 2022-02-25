宜蘭縣長林姿妙等人遭控涉土地弊案，宜蘭檢廉第二度搜索約談後，23日以林姿妙及其長女林羿伶、縣府農業處長康立和涉犯《貪汙治罪條例》重罪等由，向宜蘭地院聲請羈押禁見，地院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回，檢方對此「不滿意、不接受」，將視裁定理由決定是否抗告，法院裁定書最晚於今日（25日）下班前送達宜蘭地檢署，宜蘭地檢署將在明天起5日內，向地院提出抗告。

若檢方提出抗告，宜蘭地院會將相關卷證，送交臺灣高等法院審理，若高院認為抗告有理，將撤銷原裁定，發回宜蘭地院更裁，地院將會重新傳喚3名被告召開羈押庭，若高院駁回抗告，則將維持原裁定

本案主要檢廉追查重點指向羅東工保區「機關用地6」旁、占地約600坪的1558地號農地，前宜蘭縣商業會理事長陳正勳之妻鍾宜潔持分約200坪，她將其中65坪農地賣給前國大林束梅的兒子林秀榿。由於該地並未農地農用，卻得以免徵上百萬元的土地增值稅，遭檢廉鎖定涉有不法。

繼1月13日檢廉發動第一波搜索約談行動，並聲押前建設代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原獲准後，2月22日檢廉發動第二波搜索約談行動，前晚10時許廉政官將縣府財稅局長盧天龍等10多人陸續移送宜蘭地檢署複訊，林姿妙則在昨日凌晨1時許才被送往宜檢複訊。

檢方認為，林姿妙次子林佑澤上月偵訊結束後，就與前立委楊吉雄、楊的胞弟楊耀火共同藏匿證據，涉犯湮滅證據罪，諭知林佑澤200萬，楊吉雄、楊耀火各150萬元交保；縣府財稅局長盧天龍、建設處都市計畫科長龍非池也依《貪汙治罪條例》圖利罪嫌各諭知15萬元交保；交通處長黃志良等人雖列被告，但訊後均請回。

至於林姿妙、林羿伶、康立和等3人遭檢方聲請羈押禁見，林姿妙也遭控另涉財產來源不明罪嫌，但檢方不透露不明金流金額。宜蘭地院羈押庭在3多小時庭訊後，裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和均請回。

宜蘭地院庭長兼發言人黃永勝表示，林姿妙等3人「犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要」，且不是重罪就一定要羈押，尊重承審法官所作的決定，法官的決定不會考慮被告是不是縣長。檢察官聲請羈押的罪名是圖利罪跟財產來源不明罪，但犯罪事實檢察官還在偵查中。先前裁准吳朝琴、吳東原是當時有共犯在外，如不羈押恐有串證之虞。