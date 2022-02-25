俄羅斯昨突然派兵打烏克蘭，讓不少民眾想起印度神童阿南德的預言，不禁覺得不寒而慄，因為他曾說過今年3月至4月須注意全球地緣政治，如今烏俄衝突升溫，戰況引起全球關注。而阿南德也曾點名台灣，要小心新冠疫情和極端氣候，另也要關注國際局勢，做好心理準備。

印度神童阿德曾發布影片說，全球受到血月、八星連珠及卡帕拉契瑜伽的影響，將於2022年的3月與4月迎來戲劇化的月份，這段期間大家除了要持續注意新冠肺炎疫情，國際局勢和極端氣候都可能釀嚴重災禍，而經濟與疫情的部分，預計要到5月才會好轉。

阿南德曾經在影片中提醒大家，要特別注意「全球地緣政治」的問題，並進一步點名在今年的3、4月可能會出現大量地緣政治衝突，甚至導致美中關係受到影響，而這與現實不謀而合，烏俄衝突爆發，昨天俄羅斯突然派兵攻打烏克蘭，並向烏克蘭的國防部發射飛彈狂炸，至今已經有超過百人身亡、數百人受傷，引起全球關注。

面對兩國衝突升溫，全球經濟也跟著受影響，而英國首相強生也示警，如果西方國家無法兌現支持烏克蘭獨立的承諾，將會為世界帶來災害。因此台灣恐怕也難以倖免。

阿南德曾點名台灣要特別注意，而台灣在農曆春節前後，突然爆發了大規模的Omicron本土群聚；如今烏俄戰爭爆發，也讓不少台灣民眾看了十分憂心。

阿南德提醒大家可以透過做好「不傷害大自然」、「避免殺生」、「杜絕迷思」、「別不相信業力」與「盡可能避免爭執與衝突」等5件事情來保護自己，只要好好堅持下去，美好的曙光終會來臨。

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