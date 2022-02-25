為滿足廠商擴廠用地需求，兼具結合民間資源推動園區週轉更新，經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）於2018年推動「鑽石場域更新計畫」，透過用地配置調整釋出舊從服中心、網球場及女子宿舍等用地，促成園區史上最大聯合投資，引進日月光、華泰、興勤及宏璟等4家公司投資406億元擴廠。

加工處表示，其中日月光公司及宏璟建設聯名斥資277億元響應更新計畫，並捐建一座價值1.8億元新從服中心，於今（25）日舉辦上樑典禮，預計今年8月完工，搭配周邊生態公園，將成為服務園區員工及休憩的新亮點。

加工處處長楊伯耕表示，感謝園區所有企業的付出與貢獻，因應產業不斷變遷，加工處將持續採創新手法推動園區更新再造，不僅可紓解園區缺地問題、促進民間投資，並期許在公私協力的努力下，更加速園區更新、優化經營環境，共創雙贏，讓科技產業園區持續帶動區域經濟繁榮及就業發展。

新從服中心除規劃設置桌球、羽球、籃球等綜合運動空間及各類訓練教室外，並將引進健身中心及醫療診所等業者進駐經營，以提供區內員工更多元課程、運動休閒與醫療保健之服務；另新從服中心周邊也將增建1座開放式生態公園，將營造更佳休憩空間。