由於尼加拉瓜於去年12月15日片面廢止臺尼自由貿易協定（FTA），已構成重大違約行為，我政府決定停止施行該協定，惟考量業者盼有適當緩衝期以利因應，爰預告臺尼FTA將於今年7月1日起停止施行。
經濟部指出，我國業者反映因採購合約多早已簽訂，加上全球塞港船期多有延誤情形，因此希望政府能夠給予適當的緩衝期，不要立即停止施行臺尼FTA。
尼國已停止核發臺尼FTA優惠性原產地證明書，倘在上述停止施行臺尼FTA前，擬申請適用優惠關稅的業者，可參考財政部於今年1月21日公告的替代權宜措施。
由於尼加拉瓜於去年12月15日片面廢止臺尼自由貿易協定（FTA），已構成重大違約行為，我政府決定停止施行該協定，惟考量業者盼有適當緩衝期以利因應，爰預告臺尼FTA將於今年7月1日起停止施行。
經濟部指出，我國業者反映因採購合約多早已簽訂，加上全球塞港船期多有延誤情形，因此希望政府能夠給予適當的緩衝期，不要立即停止施行臺尼FTA。
尼國已停止核發臺尼FTA優惠性原產地證明書，倘在上述停止施行臺尼FTA前，擬申請適用優惠關稅的業者，可參考財政部於今年1月21日公告的替代權宜措施。
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