經濟部加工處在楠梓一園區推動「鑽石場域更新計畫」，日月光等4家區內廠商規劃投資406億元興建廠房，其中，日月光和宏璟建設另行投資1.8億元，興建全新楠梓科技產業園區從業人員服務中心（新從服中心），贈予加工處，25日舉辦上樑典禮，預計今年8月完工啟用。

加工處25日表示，為了滿足廠商擴廠用地需求，兼具結合民間資源，推動園區週轉更新，經濟部加工處2018年推動「鑽石場域更新計畫」，透過用地配置調整，釋出「舊從服中心」、網球場、以及女子宿舍等用地，促成園區史上最大聯合投資，引進日月光、華泰、興勤及宏璟等4家公司投資406億元擴廠。

其中，日月光公司及宏璟建設聯名斥資277億元，響應更新計畫，並捐建一座價值1.8億元的「新從服中心」，並在25日舉辦上樑典禮，預計2022年8月完工，搭配周邊生態公園，將成為服務楠梓科技產業園區員工及休憩的新亮點。

加工處長楊伯耕表示，因應產業不斷變遷，加工處將持續採取創新手法，推動園區更新再造，不僅可紓解園區缺地問題、促進民間投資，並期許在公私協力的努力下，更加速園區更新、優化經營環境，共創雙贏，讓科技產業園區持續帶動區域經濟繁榮及就業發展。

楠梓科技產業一園區內的「新從服中心」除了規劃設置桌球、羽球、籃球等綜合運動空間、以及各類訓練教室外，並將引進健身中心及醫療診所等業者進駐經營，以提供區內員工更多元課程、運動休閒與醫療保健的服務，「新從服中心」周邊也將增建1座開放式生態公園，營造更佳休憩空間。