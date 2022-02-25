俄烏情勢緊張 朱立倫：和平非常重要勿低估戰爭傷害

俄羅斯對烏克蘭開戰，後續影響引發關注。國民黨主席朱立倫今天表示，大家都非常關心且重視此事，和平真的是非常重要，絕對不能低估戰爭所造成的傷害與風險，我們要有自己的國防、堅定的國家安全，不能單靠別人，透過對話、交流創造和平的環境非常重要，任何挑釁、透過對抗從中謀利都不應該。

對於民進黨質疑國民黨還要與中國簽訂和平協議，朱立倫說，民進黨不要一天到晚只想要挑釁，國民黨一直在努力地希望兩岸對話、交流，不希望對抗、交惡，任何挑釁、任何對抗交惡都不應該。

朱立倫強調，對於中國大陸的任何挑釁行為，國民黨一定是站在台灣的立場，捍衛中華民國、堅持民主自由、捍衛國家安全，也希望大家都秉持這樣的態度，一起來努力。

媒體詢問，孫文學校金門分院的教授呼籲金門撤軍，並主張與對岸簽訂和平協議，朱立倫說，國民黨的立場很清楚，就是捍衛中華民國、堅持民主自由，希望國家安全、兩岸和平，黨綱、黨章規定已經非常清楚，至於個人主張，他不予置評。

俄烏情勢緊張之際，台南市長黃偉哲卻在推特貼文，提到「我很喜歡香菜」，朱立倫批評，地方首長最關心的是民眾關心的事務，現在民眾最關心的兩件事，首先，俄烏戰爭對國家安全、和平的壓力，其次，就是防疫；若此時還在強調所謂的心靈平靜，那這個市長真的是離民眾太遠了，不曉得是阿Q，還是離民眾太遠？

此外，前副總統陳建仁加入民進黨，引發布局2024聯想，民進黨「英系」在卡副總統賴清德，朱立倫說，民進黨的派系非常複雜，國民黨不予置評，對國民黨來講，把自己做好最重要，但也不希望民進黨因為派系鬥爭影響到整個國家的未來。

媒體也問到，民進黨最近跟民眾黨隔空交火，國民黨似乎被邊緣化，這是否是綠營分裂戰，朱立倫說，綠營的各種戰略、戰術，透過民調、喊話、媒體文宣與網路作戰，這些都是可以理解的，最重要的是國民黨要團結、在野力量要團結。