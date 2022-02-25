紀念台灣民眾「二二八」起義75週年座談會今天（2月25日）在北京召開。大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席並講話。蘇輝指出，近年來民進黨當局不斷操弄「二二八」議題，扭曲成台灣人抵禦「外來政權」的抗爭，將之與「台獨」建立歷史聯結，為推動「轉型正義」張目；近來民進黨當局進一步勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，日益把台灣推向險境，給兩岸關係發展帶來嚴峻挑戰。

蘇輝表示，75年前的2月28日，台灣人民不堪忍受當時國民黨當局專制獨裁統治，掀起反對國民黨當局專制統治、要求民主自治的反抗運動。近年來民進黨當局不斷操弄「二二八」議題，圖謀將這場台灣人民反抗國民黨專制統治的愛國民主運動說成是所謂台灣人抵禦「外來政權」的抗爭，將之與「台獨」建立「歷史聯結」，為推動所謂「轉型正義」張目，借以謀取不可告人的政治利益。

蘇輝指出，民進黨當局圖謀「台獨」分裂，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖聯結外部勢力「挾洋自重」，倒行逆施，日益把台灣推向險境，給兩岸關係發展帶來嚴峻挑戰，是實現祖國統一的最大障礙，是台海地區和平穩定的最大威脅，是台灣人民利益福祉的最大禍害。

蘇輝表示，不管台灣遭遇什麼風雨，不管兩岸關係歷經什麼滄桑，大陸對促進兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程的努力始終如一，盡最大的誠意、最大的努力，為台灣同胞謀福祉的心願始終如一。兩岸關係發展的實踐一再證明，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的正確道路。

座談會上，台盟中央副主席張澤熙，台盟陝西省委會主委王二虎，台灣地區政治受難人互助會秘書長蔡裕榮，勞動黨主席吳榮元，統一聯盟黨主席戚嘉林，台盟盟員蔣建春先後發言，從不同角度回顧了台灣人民「二二八」起義，對起義發生的背景、意義和歷史地位作了闡述。

中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任龍明彪，台盟中央副主席連介德，台盟中央副主席吳國華，台盟中央秘書長潘新洋，中華海外聯誼會理事桑福華、秘書長王萍，全國台聯副會長楊毅周，勞動黨副主席王娟萍，統一聯盟黨第一副主席李尚賢、副主席王永，台灣地區政治受難人互助會總會長林燿呈等出席會議。台盟中央常務副主席李鉞鋒主持會議。

台盟中央機關有關同志、在京專委會負責人，部分在京盟員、台胞在現場參會，台盟各省級組織、直屬組織以及台灣有關人士以網路視訊形式在分會場參加會議。