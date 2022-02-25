【LIVE直播】3月起防疫措施鬆綁！指揮中心最新記者會。（中時新聞網）

國內今天新增3例本土個案，皆為新案，包括一名美國境外移入個案的家人，以及一對雙北父子檔確診，兒子的妻子近日自韓國返台，兩人先後居住在同一地點但沒有接觸，妻子目前仍為陰性，父子檔感染源仍待釐清。

今天新增案20395為境外移入個案20089的姊姊，案20089於今年2月10日自美國入境，採「7+7」方案，18日返回宜蘭住家一人一室，由姊姊送餐，姊姊2月23日出現咳嗽、喉嚨痛採檢陽性，Ct值11。指揮中心指揮官陳時中表示，案20395這兩天沒有上班，同住家人檢驗也是陰性，職場相關人員疫調匡列中。

另外台北及新北出現一對感染源待釐清的父子檔（案20396、20397）。陳時中說明，兒子的太太是韓國籍，2月12日入境採「7+7」方案，2月20日返家居檢，而先生前一天已搬出到父母家同住，太太檢驗為陰性，但父子檔先後確診；目前疫調中沒有看到兒子和太太有接觸的情形，還需要進一步釐清感染源。兒子職場共匡列79人，疫調匡列140人，持續進行中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，跨縣市家庭群聚、日翊物流群聚案今天監測期滿，但新增雙北父子案；目前國內尚有6條感染源待釐清的傳播鏈，包括新北樹林電子廠移工案、新北設計師-宗教團體案、高雄煉油廠案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強型防疫旅館護理師、雙北父子。

境外移入方面，今天共新增65例，其中落地採檢佔21例、居家檢疫採檢44例。陳時中表示，昨天共19航班落地採檢，共採檢815人，驗出21人陽性，陽性率2.58％；而今天早上4航班共檢驗271人，驗出1人陽性，陽性率0.37％。