民進黨立委何志偉等人今舉行記者會，控訴王品集團作為餐飲龍頭放任app個資外洩未改善超過一年，詐騙金額近370萬，事發後王品集團卻對被害人不理不睬。

陳唐博直指，根據刑事警察局2021年資料顯示，王品集團多次個資外洩在「五大高風險賣場」名列第三，1年多以來出現近600件的詐騙案件。

立法委員何志偉、新北市議員戴瑋姍、擬參選台北市大安文山市議員的陳唐博與王品app受害者團訴團體聯合召開記者會，痛批王品集團放任APP「王品瘋美食」個資外洩，導致APP淪為詐騙集團的武器，目前參與團訟人數達20人，總體遭詐騙金額高達369萬，其中有一人遭詐騙金額逾73萬。

受害人謝先生說，他本來只是去王品集團旗下的陶板屋慶生，但在王品APP留下的客戶資料成了詐騙集團的利器，事發後王品更是不理不睬，詐騙集團是透過ATM詐騙方式，更在詐騙過程中不斷的強調「我們是大公司，這不可能會發生」，藉以取得被害者信任。

團訟發起人王先生強調，詐騙集團能夠完整說出消費時間、金額、地點，讓被害人以為這就是王品集團的客服，王品從來不承認是自己本身的個資外洩造成後續詐騙。