陳亞蘭手受傷。（欣湉國際提供）

陳亞蘭拍武打戲不慎受傷。（欣湉國際提供）

陳亞蘭主演的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》昨（24日）首播開紅盤，瞬間最高收視率達1.23，家庭主婦收視高達1.94，就連年輕族群收視也逼近1，首播當天PTT臺劇版討論熱烈。

陳亞蘭身兼主演與製作，對歌仔戲傳承熱情不滅，1個多月來透過微服出巡全台走透透，除夕夜就開工，整個宣傳行程公里數簡直環島三圈，超過3516公里，此次還接地氣的宣傳，與宮廟文化結合，集結眾神明的加持。

陳亞蘭國寶級恩師楊麗花昨也在家中盯緊首播，聽聞收視好成績，她仍以該劇總監製身份提醒愛徒要不斷精進，陳亞蘭則感謝全台觀眾支持，謝謝觀眾支持她們師徒倆共同打造的歌仔戲。

陳亞蘭也提到《嘉慶君遊臺灣》情節緊湊，觀眾一定要每分每秒鎖定。其實她昨首播一早七點就進剪接室，播出前後透過直播陪粉絲追劇，回到家還與恩師開會到凌晨，推廣台灣傳統戲曲可說是用盡全力。本周末她仍安排台北與中南部宣傳行程。

陳亞蘭在《嘉慶君遊臺灣》首集她就一連換了四套戲服，邀請台北時裝週設計師王彥晞量身打造精緻戲服，讓觀眾看得目不轉睛，還敲碗想逛皇帝的衣櫃間。首集劇情緊湊刺激，開播一分鐘就上演武打畫面，她在拍攝過程中，打到左右手臂瘀青，甚至不小心被鐵片給刺傷，當場血流不止。

陳亞蘭打破傷風針時，身旁工作人員提醒她打破傷風針超痛，要保重龍體，但陳亞蘭直喊：「我現在是嘉慶君，怎麼可以隨便喊痛！」當時她在醫院稍作休息後，便又返回劇組拍戲，她說慶幸穿古裝，英挺長袍可遮掩傷勢，手部傷口則靠遮瑕膏掩蓋。陳亞蘭現在回想起當時傷勢，笑喊：「也是一種開門見紅（指收視率）。」