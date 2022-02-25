疫情讓遠距教學逐漸成為常態，台灣師範大學成立網路大學辦公室，採取遠距教學與實體課程相輔相成的教學模式，並開設3個數位碩士在職專班，將在8月設立，向全球招生，建立國際網路校園。

聯合國教科文組織2021年「COVID-19：大學校園重啟新思維」調查報告顯示，線上教學大幅增加，虛實整合的教學模式最為流行，且各國積極支持發展遠距教學政策。

台師大表示，將從2022年8月增設技職教育數位碩士在職專班，預計招收24位境內生、6位境外生，是首班同時招收境內與境外生，未來還將盤點校內特色領域如科學教育及特殊教育，也規畫成立數位專班。

台師大網路大學辦公室主任洪嘉馡指出，網路大學設有「數位課程品質管理與成效評核機制」，在課程前、中、後透過審查、培訓、意見調查、座談會等方式，檢核數位課程的教學品質，以確保學生數位學習的成效。另外，課程進行中也會安排「線上學習引導與支援」、「學習狀況即時回饋」等即時機制，達到儘速改善的目標。

台師大教務長劉美慧提到，全國首創境外生數位專班的海外華語師資數位碩士在職專班，從2016年開辦後每年滿招，吸引全球六大洲近30國海外在職人士就讀；而圖書資訊學數位學習碩士在職專班自2019年成功轉型，是傳統面授轉型為數位專班的最佳範例，報考人數大幅成長一倍多。

台師大表示，自2008年開設數位課程以來，累計逾萬人次修課。近年受疫情影響，也曾實施全校遠距教學，網路大學提供師生同步、非同步等方式，進行線上學習，達到停課不停學。其中，Moodle數位學習平台也跟著升級，可線上完成即時影音錄製、學習檢核機制、線上批改作業、線上點名、建置線上討論區等，提高學生自主學習意願。

技術方面，台師大提到，新開辦的網路大學，不只提供教師免費申請視訊設備、操作手冊，更提供專人諮詢服務，協助教師無痛把課程搬上雲端。此外也協助數位教學設計、舉辦數位教學工作坊，強化教師多元教學能力。根據教務處調查，超過80％以上的教師表示「非常能或能掌握遠距教學法」，師生也對整合數位與實體學習歷程的接受度逐漸攀升。