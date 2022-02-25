針對商務需求的消費者，開在台北車站後站旁，天成飯店集團旗下的天成文旅-蜂巢推出「你在台北的家 週租住房專案」，即日起至26月30日凡透過官網或電話訂房，精緻雙人房連續7天週租6720元，每房每晚加價500元可享升等三人房，商務客可超值優惠價格入住，享受飯店服務品質，解決商務旅客通勤的交通困擾。

天成文旅-蜂巢為台北車站後站商圈匯聚著在地精神的設計旅館，鄰近充滿歷史人文氣息的大稻埕、迪化街及代表著夜市飲食文化的寧夏夜市。原為老建築，保留古代八卦窗原貌及蜂巢的六角型結構，新舊元素融合下，提供猶如蜜蜂歸巢回家似地溫暖的住宿空間，特色設施包括Garden Cafe、自助柑仔鋪、星空童樂室及自助洗衣服務，滿足來自各地旅人的需求。入住天成文旅蜂巢「你在台北的家週租住房專案」，旅客可於連續7天內任選日期入住，使用期間不須退房及換房，換算下來每人每晚等同不到500元，盡情體驗台北城市周邊的便捷交通與城市文化。