228連假新北警方將加強交通管制疏導。（警方提供）

228連假將回暖放晴，新北警預測今（25）日下午即有返鄉出遊車潮，建議前往中、南部民眾可利用台61線西濱快速公路作為國道1號及國道3號替代道路，國道5號匝道27日、28日下午2時至晚間9時實施高乘載管制，自宜花東北返車輛，建議改駛台2線、台2丙線。北海岸、東北角是連假出門遊玩熱門選項，警方也將實施彈性管制，加強交通疏導。

北海岸龜吼及野柳漁港每逢假日吸引大量遊客前往，金山警分局提醒，中午用餐時段為龜吼野柳地區車流尖峰時段，可提前於台2線玉田路口左轉，行駛山路前往地質公園及海洋世界，返程時於石角路與海角路口左轉，接海景路往台2線。

警方將透過路口交通影像顯示系統，監控龜吼及野柳地區車流狀況，在台2線石角路口實施彈性車輛總量管制，維持交通秩序。

瑞芳警分局表示，連假期間金瓜石、九份地區及台2線預期有大量遊客及車潮湧入，警方將透過三階段管制措施，利用當地停車場容納量來評估遊客總量做彈性交通管制疏導。

一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。

A級管制：當九份地區停車場停車量達8成（約300部自小客）時，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛（大客車40部及小客車80部），並轉搭接駁公車。

雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。