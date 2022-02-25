成功大學今天舉行「國家級船艦試驗水槽」動土典禮，完工後，將晉身世界第2大的大學船模拖航實驗水槽。蔡英文總統出席動土典禮表示，國艦國造是台灣國防自主重要一環，水槽完工後，將強化船艦測試能量，節省造船時間。

動土典禮之前，蔡英文總統在成大校長蘇慧貞、台南市長黃偉哲、立委王定宇等人陪同下，先參觀成大系統及船舶機電工程學系目前建置的全台最大船模拖航實驗水槽。

成大拖航水槽目前長165公尺、深4公尺、寬8公尺，是台灣最大、世界大學前5大的船模實驗水槽，此次延伸工程將擴展成大拖航水槽達長285公尺、深5.5公尺、寬8公尺的規模，逼近大學船模實驗水槽世界最長，晉身世界第2大的大學船模拖航實驗水槽。

國防部海軍造船發展中心與台灣國際造船公司評估，成大水槽完工後，可獨力承擔台灣後續30年軍艦戰力，布局規畫的研發試驗重任。

蔡英文指出，國艦國造是台灣國防自主重要的一環，國防自主是展現台灣自我防衛決心的關鍵所在，成大水槽動土，不僅是台灣造船產業重要時刻，未來，也會成為國艦國造進步的最大動力。

她說，造船業是台灣重要傳統產業，台灣近幾年積極推動提升海事工程量能及國艦國造政策，希望用國家力量為產業注入新的活力，培養台灣人才，強化競爭力。

成大指出，南台灣是造船等工業重鎮及周邊產業的聚集地，成大拖航水槽的延伸將使台灣在海洋相關工程領域的實驗能量更加強大，透過學術水準、業界技術研發品質，提高國家造船造艦實力，貢獻社會。