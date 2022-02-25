俄羅斯向烏克蘭發動攻擊，雙方激烈交戰，以美國為首的西方國家聯合祭出經濟制裁，有美國國會官員建議應該將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），做為牽制俄羅斯的「核彈級」金融武器，不過目前西方國家都不敢貿然行動，害怕俄羅斯從石油、天然氣甚至是小麥貿易出口上下手，演變成無法挽回的局面。

CNN、Barron's報導，SWIFT機構成立於1973年5月，其總部設在比利時的布魯塞爾，是為了解決各國金融通信問題而設立的非盈利性組織，負責設計、建立和管理SWIFT國際網路，以便在該組織成員進行國際金融訊息的傳輸，是國際間金融貿易交流的重要基礎設施。

若歐美直接禁止俄羅斯使用SWIFT金融網路，將導致俄羅斯無法進行大量國際金融交易也無法跨境匯兌，無法取得出口石油和天然氣的獲利，2014年俄羅斯佔領克里米亞半島時，西方國家也曾威脅俄羅斯踢出SWIFT，當時初估將使俄羅斯損失約5%GDP。

芬蘭學者Maria Shagina指出，若真的使用此方法制裁俄羅斯，將會導致所有國際的交易中斷，造成貨幣波動，進而出現大量資本外流的狀況，且俄國的國際金流受阻，與其有密切交流的美國、德國勢必受到衝擊。

即使西方擁有能痛擊俄羅斯的手段，但俄羅斯也可能透過限制天然氣、石油甚至是貴金屬等方式回應，因此目前包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的西方領袖都不敢貿然行動，拜登駁斥要將俄羅斯踢出SWIFT的想法，僅稱是一個選項。