新北市蘆洲區三民路某大樓11樓今（25日）凌晨3時許傳出火警。（翻攝）

新北市蘆洲區三民路某大樓11樓今（25日）凌晨3時許傳出火警。（翻攝）

蘆洲火警 14歲國中女受困浴室救出送醫急救

新北市蘆洲區三民路某大樓11樓今（25日）凌晨3時許傳出火警，14歲穆姓女國中生為躲避火煙，逃入浴室中等待救援，被消防人員發現時已無生命跡象，所幸經急救後恢復生命跡象，目前仍在加護病房急救中，消防初步研判疑似與使用電暖器有關，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，該大樓11樓今（25日）凌晨3時許傳出火警，火舌從臥室內竄出，消防局獲報前往搶救，所幸約15分鐘後即將火勢撲滅，搜索時在臥室內發現14歲穆姓女國中生已無生命跡象。

警消將穆女送往北市新光醫院急救，經急救後恢復生命跡象，但仍需在加護病房內觀察。消防人員勘查發現，起火處疑似為臥室內的電暖器，燃燒面積約10平方公尺。

穆女與祖父、2名胞姊同住，火警發生當時，祖父與姊姊們倉皇逃出，但穆女卻躲入臥室內導致火煙太大無法脫逃，詳細起火原因待進一步釐清。

新北市消防局表示，民眾選購時切勿購買沒有有安全標章的電器產品，並嚴格遵守用電不超負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕汙損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物等5不1沒有的安全注意事項，以確保電器使用安全。