烏克蘭遭俄羅斯入侵，烏國政府下令18至60歲男性公民禁止離境，似乎為全面作戰預作準備。網友好奇，要是戰事在台灣開打，「我們的成年男性會誓死抵抗吧」，結果網一面倒不看好，尤其一族群絕對先落跑。

烏俄戰爭開打，國際專家認為，台海局勢恐怕也會日漸升高。根據統計，台灣20至40歲的青壯年人數，逾640萬人，佔全國人口近28%。網友好奇，如果有人攻打台灣，「這些成年男性會奮勇抵抗吧」？

結果貼文引發眾人熱議，「我OK你先打」、「我估計撐48小時」、「不可能啦！現在年輕人當兵當不到1年，隨隨便便就破百，連槍都不會拿」、「台灣酸民多，嘴砲抵抗可以」、「平常沒訓練，一打仗就上前線，是去送死吧」。

網友認為，一旦戰爭開打，具雙重國籍的人絕對先逃跑，「有錢人全跑了，生命只有一次」、「沒雙重國籍的就等死吧！不然你以為一堆人拿美國護照拿幹嘛」、「好險我小孩在美國出生，以後可以靠他」。