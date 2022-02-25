大甲動物醫院火警狂竄濃煙 瀰漫全街道傷亡不明 警消搶救 14:032022/02/25 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲動物醫院火警狂竄濃煙，瀰漫全街道傷亡不明，警消搶救中。(翻攝自我愛大甲人臉書社團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台中市大甲區光明路上的聖愛動物醫院，今（25日）下午1時許突然竄出大量濃煙，屋內竄出火苗，冒出的濃煙瀰漫整條街道，台中市消防局獲報後出動多輛消防車前往灌救，目前尚未確認是否有人員與動物受困傷亡。 大甲動物醫院火警狂竄濃煙，瀰漫全街道傷亡不明，警消搶救中。(翻攝自我愛大甲人臉書社團) 城中城大火黃格格辯沒縱火 家屬拿亡母照氣喊「看誰害死妳」 電暖爐引大火全家逃 少女「錯誤決定」躲浴室釀命危 #大甲 #動物醫院 #火警 #濃煙 #動物醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東市區倉庫不明原因起火 2人輕傷送醫 03:522022/02/24 社會 宜蘭大學驚傳火警 1學生嗆傷送醫 11:322022/02/19 社會 可愛鬆獅犬走失 中市警網路平台發文速找到飼主 10:282022/02/21 社會 台中大甲建興里堤防掏空 民代爭經費修復 17:542022/02/21 寶島 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 俄軍第二波攻擊猛轟首都 一圖看懂烏克蘭慘況 21:322022/02/24 國際 嘉義汽修廠大火伴隨驚天爆炸聲 1人受傷送醫 22:142022/02/22 社會 電暖爐引大火全家逃 少女「錯誤決定」躲浴室釀命危 08:232022/02/25 社會 八德大樓凌晨惡火濃煙竄天際 車庫轎車慘變廢鐵 14:182022/02/21 社會 金門內洋靶場曾發生大火 流彈、噪音問題多 立委陳玉珍協調軍方改善 14:332022/02/23 政治 民雄工業區金屬工廠火警 幸無人傷亡殘火處理中 20:472022/02/22 社會 台中房市議價空間縮小 海線地區成交天數拉長 22:432022/02/21 財經 大甲火車站前有釘子戶 民代促拆除推動改造工程 16:282022/02/24 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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