位於台中市大甲區光明路上的聖愛動物醫院，今（25日）下午1時許突然竄出大量濃煙，屋內竄出火苗，冒出的濃煙瀰漫整條街道，台中市消防局獲報後出動多輛消防車前往灌救，目前尚未確認是否有人員與動物受困傷亡。

大甲動物醫院火警狂竄濃煙，瀰漫全街道傷亡不明，警消搶救中。(翻攝自我愛大甲人臉書社團)