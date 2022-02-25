中央流行疫情指揮中心宣布3月1日起，雙鐵車廂、公路客運開放飲食；新北市交通局表示，考量市區公車等大眾運輸上下乘客頻繁，雙北一致維持搭乘雙北市區公車、計程車等大眾運輸仍需全程戴口罩、禁止飲食。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，雙北市維持車廂內禁止飲食防疫管制措施，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後盡速佩戴口罩。

林詩欽指出，自2020年4月起搭乘大眾運輸須強制戴口罩，至今已接近2年的時間，感謝市民朋友的配合；交通局亦要求公車業者維持高標準防疫措施，包括車輛至少每4小時消毒，加強乘客常碰觸拉環、把手等清潔消毒；並督促場站清潔、消毒、通風，以及駕駛員出車前必須量體溫、勤洗手。

交通局更派員在各公車場站隨車稽查，列入評鑑考評，確保駕駛員依規定提醒勸導未戴口罩乘客；交通局也籲請市民朋友自律做好防疫，搭乘大眾運輸務必全程戴好口罩，且禁止飲食，保護自己也保護別人，安心乘車。