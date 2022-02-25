260公分的「成佛有你」巨幅海報牆，請佛摸頭加持或一指相連，完成屬於自己的世紀名畫。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山無生道場請到網路插畫家貓魚參考米開朗基羅「創造亞當」世界名畫，在文化走廊創作260公分的「成佛有你」巨幅海報牆，佛陀與小嬰兒指尖互碰的設計，象徵每個人與天俱來的佛性與覺性，相當吸晴，壬寅虎年開春至今，已成人氣新景點。

靈鷲山依山傍海、景觀出色，名列台灣宗教百景之一的靈鷲山，新春期間，特別在文化走廊推出「與佛有約~成佛有你，心手相連」海報牆，希望新的一年跟佛相應，與佛心手相連，感受到佛的加持，天天歡喜。

插畫家貓魚說，「成佛有你」海報中，佛陀與小嬰兒指尖互碰的設計，象徵每個人與天俱來的佛性與覺性，嬰兒身邊的玩具「豬、蛇、鴿子」，意指「貪、瞋、痴」，透過戒除「貪、瞋、痴」的習氣，讓人人佛性顯現。

靈鷲山表示，靈鷲山般若文教基金會以弘揚佛法為主軸，舉辦「四期教育成佛有你–佛陀教我的人生寶典」全球徵文活動， 2月15至4月15日徵件，將在5月8日母親節暨佛誕日當天頒獎。

此外，基金會也製作徵文海報和ＤＭ，推出「素素成佛，感恩有你」活動，邀請全台素食店加入「素素成佛善種子店家」，張貼徵文海報，成為改變他人生命的貴人。