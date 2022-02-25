據香港東網報導，從香港輸入大陸的新冠疫情迭創新高，綜合大陸各地衛生部門今天（25日）消息，前一天新增159例病例，浙江首次出現香港輸入個案。而在輸入病例最多的廣東和上海，相關部門宣佈收緊從香港入境當地的防控措施。

廣東省衛健委今天公佈，前一天新增80例從香港輸入病例，當中包括47例確診和33例無症狀感染，分別由深圳、佛山、珠海、惠州、東莞、江門、廣州報告。同日上海新增71例香港輸入病例，分別為51例確診和20例無症狀感染。北京則新增7例從香港輸入確診病例。浙江也報告1例從香港輸入的確診病例，為當地首次。

在「@上海發佈」微信公眾號評論區，有網民留言，「香港這麼多確診病例，境外輸入壓力山大」。「@上海發佈」回覆稱，「據瞭解，國泰航空、香港航空、東方航空已發佈公告，從2月23日起，搭乘上述航司從香港出發入境航班的乘客，必須持48小時內核酸檢測陰性（無感染）證明」。

港珠澳大橋穿梭巴士公告，根據廣東珠海市新冠肺炎防控指揮部疫情防控組最新要求，經香港入境人士在乘港珠澳大橋穿梭巴士前，必須出示由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構的24小時內核酸檢測無感染報告，不得由入境人士自行採樣送檢，否則將按大陸法律法規依法追究責任。

另外，澳門政府宣佈，因應疫情關係，當地往返深圳蛇口的海上客運服務今天下午起暫停，直至另行通知。