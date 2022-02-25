俄羅斯主要三大銀行在周五都對美方金融制裁清淡化地表示，美國對它們的制裁影響有限，試圖淡化後果，並表示它們目前的運作正常。

美國財政部在周四表示，美國銀行必須在30天內切斷與俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的往來銀行聯繫。英國也表示，將對俄國所有銀行凍結其資產。

俄羅斯央行在周五指出，將為受制裁的銀行提供一切必要支援。

俄羅斯最大銀行Sberbank表示，正在研究美方制裁的影響，但是該行目前對於盧布和外匯的提款和存款，並無設下限制。

天然氣工業銀行(Gazprombank)也發表了類似聲明，表示如往常般服務企業和零售客戶，而該行也能繼續獲取資金和提供服務。並認為，美國禁止該行在美國資本市場上發行期限超過14天的債券，該措施是沒有產生封鎖效果，並未影響到當前業務。

俄國最大私人銀行Alfa銀行表示，該行被禁止發行新的歐元債券或發行股票，但表示，禁發行新股的限制沒有產生實際效果，因為該行不是一家上市公司。