中央流行疫情指揮中心今( 25 )日表示，因應Omicron新型變異株仍具威脅，國內本土疫情尚未平息，仍有社區傳播風險，呼籲尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗之長者及高風險族群，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，以獲得保護力。

指揮中心進一步說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約82.8%，第2劑約76.6%，惟75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75%，第2劑接種率僅約69%，亟需再積極提升。為維護長者及高風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，長者及其他 COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之族群，若尚未接種1、2劑，於其身體狀況較穩定時，請家屬協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種。

指揮中心強調，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微，並於數天內消失，且隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用，可先向醫師諮詢評估之後，選擇合適的疫苗接種。

指揮中心表示，為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗儘速踴躍前往接種，延長地方政府提供200元(含)以下衛教品之措施，期限至今(2022)年3月31日止，請民眾踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，就近前往接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件。如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定的民眾，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。