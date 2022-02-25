近日來常有雨勢，戶外低溫十多度，台中市一名老翁全身淋溼，獨自步行於南屯區文心南五路，員警獲報到場發現，老翁全身發抖，似乎凍壞了，對員警的提問一問三不知，幸好老翁隨身攜帶健保卡，於確認身分後，驚訝82歲黃姓老翁，家住3公里遠的西區，天氣實在太冷，員警連忙請老翁上車取暖，還助他返家。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員甘貫中、洪伯岡日前接獲報案見，一名8旬老翁步行於文心南五路，由於當時下著細雨，老翁不知要前往何處，上前詢問，老翁無法回答出家裡地址與家人連絡方式。

幸好老翁隨身攜帶健保卡，確認身分後，順利連絡家人，老翁的女兒表示，平日白天家人均外出工作，僅老翁一人在家，老翁行動緩慢，很難想像老翁自己一個人走到人生地不熟的南屯，連雨傘都忘了帶。

由於老翁高齡不會使用手機，所以第一時間也難以對外求援，家屬感謝員警熱心的協助，平安將老翁送回家，並允諾會更加注意老翁狀況。

南屯派出所所長江松泳表示，最近氣溫變化大，民眾除做好相關保暖措施外，亦多加留意家中長輩動向，減少長者獨自外出的機會，針對有失智症家屬，建議可向社會局申請愛心手鍊，俾利走失時可盡速聯繫家屬。