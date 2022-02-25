亞旭電腦於2月28日前進西班牙世界行動通訊展MWC 2022 (Mobile World Congress)，參展聚焦5G 車聯網、民生物聯網及WiFi 6 企業無線專網解決方案。

為加速智駕車技術推進，亞旭車聯網推出次世代車載與路側裝置，實現路況即時偵測與回報，協助公車司機進站前掌握搭車人數；透過災防解決方案建置微氣候管理與後臺管理套裝，民生物聯網普及更進一步；因應中小企業數位升級的龐大需求，亞旭提出企業級WiFi 6專網建置解決方案，提供辦公室及生產工廠穩定快速的無線網路覆蓋。

在車聯網的佈局部分，亞旭係透過車載機（5G OBU- Onboard Unit）與路側設備（RSU- Roadside Unit）的有效連通，來全面整合車輛動態、即時路況與行人安全，可依使用者需求客製後台路況分析、車流／人流監控與自動輔助駕駛等功能，提升商用車隊及旅運車輛掌握道路狀況，市區偏鄉無縫接軌輕鬆行。現場更展出累計出貨破200萬台的雲端智聯網行車紀錄器iDVR，不僅提供駕駛多方位視野，並具備即時AI監管服務，提供行人、號誌偵測及速限提醒、主動式駕駛疲勞示警等功能，讓駕駛人聰明上路；搭配與亞馬遜（AWS）合作開發的語音系統（Alexa），駕駛不需觸碰螢幕即可聲控車內設備，提高駕駛專注度；攝錄資料自動上傳雲端，有助於道路救援、駕駛行為研判、保險理賠裁定等需求，提高車隊營運效率。

此外，亞旭也與科技部攜手開發民生公共物聯網接取網路解決方案，目前正多方部署於河岸、洪水易發地區、農場和溫室、港口等地。透過亞旭LTE/Cat-M1為接取網路，以Band 20 LTE/Cat-M1小基站與AMP網管系統為架構，界接IoT Gateway、BT Mesh Receiver等裝置，整合空氣品質、水資源、地震等感測數據，服務項目遍及洪災示警、船舶空汙監管、智慧農業管理等多元範疇，匯聚亞旭30餘年網路通訊技術，推升民生物聯網實際走入生活，有感升級。

另針對現正時興的企業專網，亞旭也有布局，亞旭指出，企業內部網路建置的主要痛點有二，一是如何從錯綜複雜的有線網路提升為輕巧便捷的無線架構，二是如何在提高速度、增加流量時避免網路延遲與干擾。亞旭企業級無線專網解決方案提供全面的網管能力，透過WiFi6的功能優化，增大傳輸容量及效率，減少干擾與增加安全性，同時網管可集中管理、配置與故障檢修，讓無線網路覆蓋更臻完善；考量戶外高低溫差、防水防塵等多元的應用場景與特殊環境，亞旭提供5G NR、光纖、Ethernet與PoE等多樣性應用連接，實現端到端的企業專網解決方案轉型，確保網路品質，提高企業用戶營運效率。

亞旭電腦表示，本屆MWC以展示各項網通解決方案為主軸，透過展場的動態演示，提供客戶、電信營運商與公部門一個快速了解車聯網、物聯網與民生物聯網最新發展的面對面平台，創造5G網路通訊無限可能。