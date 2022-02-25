陰莖除了用來排尿、做愛，更是男人的健康指標！泌尿科醫師指出，陰莖翹得越高，代表身體越健康，如果經常半軟不硬的，很有可能身體已經出現大問題，而當事人還不自覺；尤其是現代人的工作型態「高工時、高壓力、高疲勞」，也都可能是硬度不足的元兇。

北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在臉書粉專PO文指出，研究顯示，測量患有勃起功能障礙者的血壓、血脂、血糖，有將近50％的人有血壓過高的狀況而不自覺，近30％的人有血脂過高的問題，而有近25％的人甚至已經接近糖尿病邊緣。

程威銘接著指出，如果有勃起功能障礙的困擾，例如沒有晨勃、勃起消退快、做愛做到軟掉、半軟不硬，甚至根本硬不起來，務必前往泌尿科就診，因為造成勃起功能障礙的原因有很多，有的可以治療逆轉，有的需要長期控制，「甚至可能是你的陰莖在幫你的身體發出求救訊號」，必須改變生活習慣，然而上述這些問題，都不是購買偏方或假藥就可以解決的。

程威銘表示，在門診上看過不少患者因為買假藥、吃偏方無效，繞一大圈才前來泌尿科看診，不僅耽誤了治療的黃金時間，也因為吃了一些藥物偏方導致身體受損，十分得不償失。