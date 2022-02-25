LINE是國民社交軟體，不論想要找誰，只要點開LINE馬上就能聯絡到，近日就有名女網友在Dcard上發文表示，因男友將要去當兵，害怕原PO過度想念，就創立了「LINE官方帳號」，讓原PO只要輸入關鍵字，機器人就會出現各種甜蜜回覆，原PO試用過後笑開懷表示「感覺就像他還在！」

原PO詳述，當天男友要去準備赴兵營，一大早就要準備集合，但她因工作勞累睡過頭，來不及出現道別，想不到，男友卻反過來給她個大驚喜。男友創了個官方帳號，「就像罐頭訊息一樣，我傳什麼都會自動回覆」而官方帳號最大的特點即是輸入正確的關鍵字後，會出現指定的回覆。

原PO感到驚喜 (圖/截自Dcard)

原PO就試了「早安」一詞，自動回覆便出現了「早安安安啊💗」同時原PO還打了其他關鍵字也都出現超甜蜜回答，面對男友的用心，原PO也笑稱「感覺就像他還在」，接著也隔空向當兵的男友加油打氣「我會在外面努力工作賺獎金，等你出來帶你吃一波大餐的，你就放心去當兵吧～ 啊不要被撿肥皂喔。」

原PO測試各式關鍵字 (圖/翻攝Dcard)

貼文一出後，不少網友都被閃瞎，紛紛表示：「男友好會！」、「真的好有心的男友」、「好甜蜜！！很快就可以見面了啦」、「男友太讚了吧～」、「大雄趕快來打卡！」，但也有人給原PO溫暖，表示4個月而已其實很短，眨眼之間就過了，要原PO放寬心迎接男友的回歸。