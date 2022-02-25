新北市今新增1例（案20397），為居隔採檢陽性與北市確診案有關，居住地為板橋。(新北市衛生局提供)

新北市今新增1例（案20397），為居隔採檢陽性與北市確診案有關，居住地為板橋。個案擔任公司顧問工作，匡列接觸者28人、居家隔離18人，均已安排採檢。

新北市衛生局說明，案20397是60多歲男性，已接種3劑疫苗，為北市確診案20396的家人，2／24遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR為陽性，Ct值20.1，收治專責病房隔離治療。