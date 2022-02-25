新北＋1 板橋男打3劑疫苗仍染疫 急匡28人採檢 14:462022/02/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增1例（案20397），為居隔採檢陽性與北市確診案有關，居住地為板橋。圖為民眾接種疫苗。（資料照，羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增1例（案20397），為居隔採檢陽性與北市確診案有關，居住地為板橋。(新北市衛生局提供) 新北市今新增1例（案20397），為居隔採檢陽性與北市確診案有關，居住地為板橋。個案擔任公司顧問工作，匡列接觸者28人、居家隔離18人，均已安排採檢。 新北市衛生局說明，案20397是60多歲男性，已接種3劑疫苗，為北市確診案20396的家人，2／24遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR為陽性，Ct值20.1，收治專責病房隔離治療。 疫苗預約率不到3成 北市開特別門診 新北公幼新制 改9大分區、3胎優先 #新冠肺炎 #台灣 #採檢 #北市 #3劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市設綠屋頂，都更獎4％！ 17:412022/02/24 區域情報-台北 北市不堪雨襲 道路上千坑洞惹民怨 04:102022/02/25 地方新聞 境外移入暴增73例 過半為落地採陽 04:102022/02/25 生活新聞 桃園新興高中學生陪病染疫 3715人採檢結果出爐 08:462022/02/25 生活 本土＋2 與確診者隔桌吃飯中鏢 04:102022/02/24 焦點要聞 新興高中男學生陪病確診 全校師生採檢結果出爐 11:152022/02/25 生活 入境陽性率創新高 東南亞中東列重點 04:102022/02/24 焦點要聞 北市檢疫所護理師住北投 Ct值18 北捷足跡爆炸 15:262022/02/24 生活 不堪雨襲 北市道路春節後「千坑現形」惹民怨 16:542022/02/24 生活 2022誰來做老大》新北市長 出席總召交接 林佳龍戰新北有譜 04:102022/02/25 焦點要聞 出席綠營新北市議會幹部交接 侯友宜再向中央喊話：捷運汐東先行 12:042022/02/25 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。