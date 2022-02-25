俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷，台灣民間也傳出「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音。對此，政治大學俄羅斯研究所教授洪美蘭指出二關鍵：俄羅斯與德國對國家發展布局都有長遠規劃、小國只能在國際強權爭霸下擺盪；洪也警告，台灣無論在美中對抗下如何選擇，都必須「自我先準備好」。

根據香港媒體《中評社》今日（25）報導，洪美蘭在由國安會前秘書長蘇起主持的「俄烏危機面面觀」講座上分析，烏東區與俄羅斯經貿關係密切，但烏西地區及基輔卻與歐洲經貿關係較密切，故烏克蘭本身因經貿分歧而埋下內部分裂的伏筆。

洪美蘭指出，俄烏之戰帶給台灣兩大啟示：第一，俄羅斯與德國早已為國家做好長遠規劃，即俄羅斯早已針對烏西地區採取因應措施，和德國合作設置北溪二號天然氣管道，擺脫舊管道從烏克蘭過境的困擾和抵制，此舉也讓烏克蘭喪失經貿價值，僅剩地緣戰略地位；第二，在國際強權爭霸下，如烏克蘭等中小國只能在依賴與從隨間擺盪，故台灣在美中對抗下不管如何選擇，「自我先準備好」很重要，像是條件和經濟實力方面。

針對「今日烏克蘭，明日台灣」的說法，洪美蘭舉例，德國在美、俄相爭間，突破美國對建置北溪二號管道的制裁，烏克蘭卻因歐俄喪失能源過境角色，如今只剩地緣軍事戰略地位，現在又陷入美俄軍事對峙成棋子，領土淪為美俄角力的戰場，人民也因此遭受戰亂之苦，這點值得台灣借鏡。