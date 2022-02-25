楊鎮浯縣長親自操作功能，期待智慧校園App的推動，帶給學生、教師與家長有一個更友善、智慧、便捷的數位溝通環境。（金湖國小提供）

金門縣智慧校園App今天在金湖國小正式啟動，離島地區首創整合學校校務行政系統的行動服務，包含學生請假、公告推播、學生出缺席查詢、我的圖書館、成績查詢、學生查詢、學雜費繳費、學生在校圖書閱讀記錄等功能，讓親師生互動更即時、服務更便利，也讓家長更方便參與孩子的教育。

縣長楊鎮浯表示，縣府持續努力透過推動數位化學習，拉近城鄉教育的落差，其中包括校園的網速已達10Gbps，讓學校進行數位教學更便捷，今年進一步提出數位學習精進計畫，目標讓縣內每位中小學師生在教學上都有平板可以使用，而這次智慧校園App的推動，希望能帶給學生、教師與家長有一個更友善、智慧、便捷的數位溝通環境。

楊鎮浯並說，縣府去年起規畫由金寧中小學、金湖國小、中正國小、金鼎國小、柏村國小與安瀾國小等6校試辦智慧校園APP，未來將推展到全縣中小學全面實施，希望App平台的服務能讓親師生都有感，也讓學校與家長溝通更即時，攜手邁向完善的校園學習目標。