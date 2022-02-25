俄羅斯已揮軍攻打烏克蘭，各界擔憂我國國民在當地情況。根據教育部統計，在12名烏克蘭台灣留學生當中，6人正前往安全地區或國家移動。其中一名台籍留學生Simon透露，目前等待台灣外交部宣布撤僑，但為了自身安全，現在是能走多遠就走多遠，「能跑的都跑了，就一路向西吧！」

俄羅斯已揮軍攻打烏克蘭，當地民眾在深夜拍到烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）砲擊連續聲響與亮光，台灣教育部也呼籲留學生儘速返台。(民眾提供/李侑珊台北傳真)

我國教育部表示，根據我方駐俄羅斯代表處教育組24日更新目前在烏克蘭12名留學生最新狀況，其中3名已於24返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、6名正前往安全地區或國家，目的地為烏克蘭西部或波蘭。

Simon提到，這幾天不斷收到台灣外館通知，希望所有留學生與僑民離開烏克蘭，但他還是希望戰事能很快結束，繼續在當地的求學生活，並且也考量到假如返台，入住防疫旅館是一筆不小的費用，經濟負擔沉重，因此目前還是考量留在當地，先離開基輔，與友人一同前往烏克蘭西部移動。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀向媒體表示，學生之所以目前仍選擇留在烏克蘭，最主要仍是出自於學業考量，大多不希望課業因此中斷，不過留學生如有急難經費等需求，可向駐外單位提出申請，外館都會盡力協助。