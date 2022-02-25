中鋼董事會25日通過去年財報案，全年稅後淨利大賺620.53億元、年增6911.63％，每股EPS為4.02元，創歷史新高，普通股擬配發現金股利3.1元，股利配發率達77％，現金殖利率9.32％。

中鋼公司於111年2月25日上午召開第17屆董事會第19次會議，通過主要議案如下：一、110年度盈餘分配案建議110年度分配特別股股息每股現金1.4元及特別股紅利每股現金1.7元，合計每股現金3.1元；普通股紅利每股現金3.1元（110年每股稅後盈餘4.02元，股利配發率77％）（以110年度每股平均收盤價33.25元估算，現金殖利率為9.32％），提送111年股東常會承認。

二、111年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所

時間：111年6月17日（星期五）上午9時。

地點：高雄市小港區中鋼路1號。

受理股東提案時間及處所時間：111年4月11日至111年4月20日。

處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）。