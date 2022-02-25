中國駐烏克蘭大使館微信公眾號今天（25日）發布關於《請擬從烏克蘭撤離的中國公民進行登記的緊急通知》，除了持中華人民共和國護照者外，持台胞證的台灣民眾也能登記申請機位。一名自稱是台灣人的男子的知消息後，錄製一段影音上傳社交媒體，表示自己很感動，「台灣同胞要永遠愛自己的母親」。

通知稱，擬從烏克蘭撤離的中國公民務必完整、仔細填寫表格，登記時間截止到當地時間2月27日周日晚12點，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身分證）。後續安排請第一時間關注使館發布的通知。

得知可以持台胞證申請搭乘大陸的撤僑包機，一名自稱是台灣人的男子錄製影片說出感想：「我剛剛看到一個通知，太感動了！中國駐烏克蘭使館發布通知，分批用包機接返中國公民，登記需要有中國護照或旅行證件就可以了。其中有一條包含台胞證。」

男子情緒激動的說，「這讓我感覺到什麼？即使你不聽話，但也是我們的孩子啊！」此處不知為何，鏡頭劇烈抖動。男子接著說，「最後覺得，台灣同胞，你真的是要永遠愛自己的母親，真的是太偉大了！」