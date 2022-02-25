水泥廠庫存量低；海運費用上漲，進口水泥價格提升帶動，大陸水泥價格春節過後第二次調漲，漲幅已有5-7％；西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）預期，第一季底營運可望逐漸走出谷底，第二季業績將重回成長軌道。

市場指出，總計二月以來，大陸水泥價格已有二次的調價，漲幅約有5-7％。

這次大陸水泥漲價的原因，西進水泥廠認為，一是海運費上漲，大陸水泥市場中的進口熟料價格提升帶動；二是大陸多數地區水泥企業熟料生產生線多數仍在檢修，庫存較低。

國內在大陸有水泥廠的台、亞泥及信大水泥，今年1月大陸市場的營運都是衰退的。台泥指出，春節假期過後，工人重返，基建工程重啟，對水泥的需求增加，在供給減少、需求增加下，價格因此調漲。

亞泥指出，受中國大陸能耗雙控政策，及公共工程和房地產專案施工進度緩慢影響，大陸水泥市場景氣從去年第三季末，因需求疲弱，庫存量攀升，價格有大幅度的修正。不過，經過去年第四季及今年1月各水泥業者錯峰生產，水泥庫存量逐漸降低，農曆年後，中國各地工程陸續開工，水泥需求增加，大陸各地水泥價格已經明顯回升。

台、亞泥及信大水泥預期，在民間建案、工程持續復工及增加下，第二季水泥需求將回升，大陸水泥市場將漸回復到正常景氣成長循環。