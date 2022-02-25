基米（4195）旗下子公司基育以農業基因服務為主，鎖定四大發展領域，包括豬、雞、鴨的畜產，臺灣鯛與石斑魚的水產、作物及微生物，今年底將送件申請登錄興櫃。基育表示，自建的養雞場剛好趕上台灣缺蛋需求，規模將擴大3倍至10萬羽，預計8月將完工，日產規模約達9~10萬顆蛋。

此外，基育與外商光電業者合作，在台南鹽水將設置漁電共生養殖場，除培育魚苗內銷外，將養殖台灣鯛與石斑，兩項魚種都規畫外銷，並提升獲利。看好養雞場、漁電共生場陸續啟用後，營運加速推展。

基育生技專注於農業基因體服務，結合IOT+AI虛實整合基因大數據精準育種及智慧養殖管理，鎖定漁畜產、水產、作物及微生物四大發展領域，建立種源育種資料庫、基因檢測晶片，提供完整的農業基因體檢測服務及基因育種服務，為台灣首創農業大數據應用服務公司。基米目前持股基育30.43％。

基育指出，自建的養雞場規劃銷售高附加價值的動物福利蛋，已有洽談合作之企業通路，原本規劃是容納3.8萬羽，由於近期蛋荒嚴重，有大客戶和公司談合作，公司規模將擴大3倍至10萬羽，未來動物福利蛋將會分批產出，蛋的日產量大約9萬顆，將為營運注入新的動能。

基育也與國際大廠 ThermoFisher合作，開發臺灣鯛生物晶片，可進行魚種篩選、培育、養殖到出售，並可針對新品種大量培養。