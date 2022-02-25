高嘉瑜二伯騎車遭貨車撞飛 「頭部重創」送醫不治 14:432022/02/25 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高嘉瑜二伯騎車被撞「頭部重創」，送基隆長庚急救。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高嘉瑜二伯騎車被撞「頭部重創」，送基隆長庚急救。（讀者提供） 高嘉瑜二伯騎車被撞「頭部重創」，送基隆長庚急救。（讀者提供） 基隆一名77歲高姓騎士25日下午12點多騎機車外出時，在基隆七堵區泰安路與貨車發生碰撞，高男頭部嚴重受創，失去生命跡象，緊急送往基隆長庚醫院救治。稍早確認高姓傷者就是立委高嘉瑜二伯，目前家屬已趕往醫院了解狀況，但經急救後，高男已經不治。 目擊車禍民眾指出，撞擊聲音很大，聽到「砰」一聲，之後就看到阿公已經倒地流血，安全帽飛出去，開貨車的說自己有煞車，是阿公車速比較快，迎面向他撞過來。 據了解，警方查證後確認傷者為高嘉瑜二伯，雙方酒測均未有酒精反應。 基隆七堵路面驚見裂縫 議員要求速改善 基隆醫院挽救早產女嬰 狀況好轉今慶祝滿月 #高嘉瑜 #高姓 #二伯 #基隆 #騎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太座曾下令參選就離婚 林右昌：妻聽選基隆阿莎力喊「尬伊拚」 17:582022/02/24 政治 《傳產》房價領先建設 基隆三站漲1成 10:512022/02/24 財經 基隆捷運定案 李同榮：汐止將成「北北基」明日之星 09:092022/02/23 財經 基隆捷運定案 侯友宜：汐東線不能比基隆捷運慢 10:342022/02/23 生活 3個月才清得完 基隆巨量土石崩落現場曝光 11:002022/02/24 生活 大讚林右昌 賴清德：未來你做什麼 我都會在現場 19:222022/02/24 政治 侯促汐東線先行 交通部：跟基捷合併發包 04:102022/02/24 生活新聞 不堪雨襲 北市道路春節後「千坑現形」惹民怨 16:542022/02/24 生活 基隆捷運定案 謝立功批未提出八堵至基隆配套成「半調子捷運」 11:172022/02/23 政治 北市不堪雨襲 道路上千坑洞惹民怨 04:102022/02/25 地方新聞 轟基隆捷運淪民進黨騙票工具 王鴻薇酸：蔡英文騙完換蘇貞昌來騙 14:592022/02/24 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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