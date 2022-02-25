高嘉瑜二伯騎車被撞「頭部重創」，送基隆長庚急救。（讀者提供）

高嘉瑜二伯騎車被撞「頭部重創」，送基隆長庚急救。（讀者提供）

基隆一名77歲高姓騎士25日下午12點多騎機車外出時，在基隆七堵區泰安路與貨車發生碰撞，高男頭部嚴重受創，失去生命跡象，緊急送往基隆長庚醫院救治。稍早確認高姓傷者就是立委高嘉瑜二伯，目前家屬已趕往醫院了解狀況，但經急救後，高男已經不治。

目擊車禍民眾指出，撞擊聲音很大，聽到「砰」一聲，之後就看到阿公已經倒地流血，安全帽飛出去，開貨車的說自己有煞車，是阿公車速比較快，迎面向他撞過來。

據了解，警方查證後確認傷者為高嘉瑜二伯，雙方酒測均未有酒精反應。