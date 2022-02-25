俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，戰火愈演愈烈，據悉已有百人遭波及身亡，烏克蘭籍網紅佳娜今（25日）轉發俄羅斯現況，只見大批民眾上街遊行，要求普丁停止戰火，稍早又PO出一段19秒影片，當得知妹妹住家附近遭炸毀後，讓她情緒崩潰放聲大哭。

佳娜在instagram上傳一段19秒自拍影片，只見她對著鏡頭情緒崩潰，完全止不住淚水，表示原本以為睡個覺就會沒事，未料這場戰爭在烏克蘭已經長達一天之久，焦慮感讓自己瞬間老了20歲，尤其得知妹妹住家附近的基輔國家機場被炸毀，更加擔心妹妹的安危，深怕下一通電話就再也聯絡不上對方，強調這一切如同惡魔迎面襲來，非常的恐怖，甚至能躲避地方都沒有。

佳娜在心有餘悸之餘，也向所有人表示：「我只想說如果你們的家人在你們身邊，好好珍惜他們！因為我們真的不知道明天，甚至下一秒會發生什麼事」，對此，網友也紛紛留言：「親愛的 你們一定都要平平安安」、「看了很難受祈求平安」、「加油..希望一切平安」、「加油！願你家人平安」。

烏克蘭網紅佳娜稍轉發當地作家米特羅辛娜（Alexandra Mitroshina）的影片，只見俄羅斯民眾上街遊行，並向俄羅斯總統普丁喊話「能夠停止戰爭」，她也寫道：「俄羅斯人民上街抗議，希望普丁別打了，謝謝」，還附上落淚表情符號，希望這場戰爭能早日平息。