俄羅斯與烏克蘭激烈交火，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）表示，烏克蘭軍隊在25日清晨擊落一架敵軍戰機，但殘骸撞入民宅中，導致一棟9層樓高的大樓發生火警，目前傳出至少有8人受傷，詳細傷亡人數仍待進一步釐清。

路透社報導，基輔清晨傳出多起爆炸聲響，讓不少民眾感到相當害怕，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實基輔遭到導彈攻擊，更在推特上表示，「可怕的俄羅斯火箭襲擊了基輔，我們的首都上一次經歷這樣的事情是在 1941 年，當時遭到納粹德國的攻擊。」

吉拉成柯則表示，烏克蘭軍隊在基輔上空擊落一架敵機，但殘骸撞入一幢大樓並火警，目前並不清楚飛機上是否有駕駛，而在事件發生當下，已至少有8人受傷，詳細狀況仍待了解。

而從烏克蘭國家緊急部門（Ukraine’s State Emergency Services Department）釋出的照片與影片可以看到，民宅遭殘骸擊中後出現火勢，消防員與搜救隊伍立刻出動救援。

Photos from Ukraine’s State Emergency Services Department show a multi-story building burning in southeast Kyiv. This is in the opposite side of the Dnieper river. pic.twitter.com/ExWd0Inlpr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022