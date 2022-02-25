虎年開工首月，國內各大房仲相繼公布2月房市買氣，主要都會區對照1月交易量，整體均出現量跌，臺北市（-48.5%）、臺中市（-47.3%）、高雄(-26.5%)分別為跌幅前3名區域；業者分析，去年2月為農曆新年，受季節性因素影響，因此今年2月較去年為強；北市、臺中較上月大幅量縮近5成，北市有供給少的先天優勢，雖然成交量少，但價格不見得下修；臺中則是加價速度過快，將使得買盤猶豫。

根據住商機構統計，綜觀六都今年2月表現，臺北市較上月減少48.5%，年減3.3%，新北較上月減少23.5%，年增33%，桃園較上月減少20%，年增18.2%，臺中較上月少47.3%，年減24.2%，臺南月減26.2%，年增8.1%，高雄月減26.5%，年增24.9%，整體均出現量跌。

若與去年1、2月相比，北市增22.6%，新北增16.1%，桃園增2.9%，臺中減13.5%，臺南增6.3%，高雄增24%表現最佳，全臺僅臺中表現較弱。

若與去年1、2月相比，高雄量增24%表現最佳，全台僅台中表現較弱。(記者張雅雲攝)

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，臺中近期因預售市場過熱造成市況漲翻天，在內政部打房之際形成觀望潮，亦使得交易表現趨緩，北市有供給少的先天優勢，雖然成交量少，但價格不見得下修。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在整體經濟帶動，加上營建成本提高，房價上行具有基本面，市場預期將出現通膨壓力，且現階段利率仍在低檔，讓剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，新案價格攀高，成屋市場價格或許較能貼近買方需求，也讓近期成屋有不錯的表現。