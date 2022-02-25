俄羅斯昨天大舉攻進烏克蘭，讓烏克蘭許多重要地點都失守，而首都基輔同樣遭到嚴重攻擊，目前當地傷亡慘重，也迫使烏克蘭足球聯賽宣布暫停比賽至少30天，而頓涅茨克礦工隊球員都被困在飯店無法離開，當中有多達13名巴西外援，他們直呼回不了家相當痛苦和絕望。

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

據巴西媒體報導，球隊中巴西外援因此失去回家機會，對來自外地的他們相當艱困，球員桑托斯(Marlon Santos)發了影片道出目前失落狀態：「我們請求大家把這段影片發給相關單位，這是很絕望的，邊界關閉、銀行關閉、沒有燃料，之後很可能出現食物短缺，我們更沒有錢，正等待解決方案。」

昨天俄羅斯攻打基輔造成大量逃亡潮，但當地機場遭到炮火攻擊，導致民眾已無法搭機離開，另外基輔發電機隊陣中主將摩拉斯(Junior Moraes)也表示：「航班都被取消了，現在情況非常嚴重，我和朋友、家人都被困在基輔，在這裡等待逃離的可能，大家都被困在飯店，請為我們祈禱。」

據台灣時間今天上午報導，俄國對烏克蘭持續發動攻勢，俄軍距離基輔僅剩32公里，美方也評估基輔可能會在96小時內遭攻陷，烏克蘭軍為攔阻俄軍推進，不惜炸毀申科夫(Senkove)的橋樑。而烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示誓死也會留在首都基輔，對方已將自己列為頭號目標。