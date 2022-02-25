中華化（1727）近年伴隨電子級硫酸新增產能開出，營運利基提振推進，電子化學品營收比重由2019、2020年的13％、21％，提升至2021年前三季26％，策略布局漸收成效；2021年營收20.1億元，毛利率18.5％，營業利益1.59億元，稅後淨利2.01億元，EPS1.86元，創公司掛牌來新高，每股配息0.52元。

展望後市，中華化表示，電子化學品將持續朝半導體、記憶體、封測前段高階產品布局，特用化學品則著墨高質化產品。市場對電子化學品需求確實逐漸轉強，有擴產規劃，但還在計畫中。

中華化電子級硫酸屬於半導體工業常用的八大化學試劑之一，用於溼製程上面，產品線區分PPB、PPT，合計2條產線，年產約1.92萬噸，因應市場需求成長，2019年著手擴充一條產線，伴隨產能逐步開出，營運動能加速推進。

中華化持續調整產品組合，受惠晶圓代工需求攀升，加上電子級硫酸新產能逐步開出，進一步提振毛利率向上。隨著電子級硫酸需求升溫，加上蝕刻液、顯像液出貨也順暢，電子級化學品目前產能利用率維持8成高檔水準。

分析師認為，特用化學族群2021年營運報喜，今年在半導體產業行情持續暢旺，特化、電子化學品需求持續放大下，相關化工族群營運蓄勢推進。