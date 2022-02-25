隨著投資人評估烏克蘭的戰事，華爾街出現逆轉，美股期貨出現下跌。道瓊工業指期周五跌157點，標普500指期跌0.64%，那斯達100指期跌0.87%。

俄羅斯在周四對烏克蘭發起陸海空攻擊，市場遭到驚嚇，標普指數周四一度跌2.6%，收盤卻上漲1.5%。道瓊和那斯達克也在周四翻轉跌勢，收盤上漲。

LPL金融首席市場策略師Ryan Detrick說，投資人在周四先是拋售，然後稍後提出質疑。重要的是，要知道，過去地緣政治事件通常僅構成市場短期問題，特別是當經濟已經站穩腳步的情形下。

隨著美股回升，油價在周四也從高價回落，布蘭特原油從突破100美元，收在每桶99.08美元。

美國總統拜登在周四對俄羅斯發起新一波制裁，希望將俄羅斯隔絕於世界經濟之外。

儘管周四股市的逆轉令人印象深刻，但是主要指數都在地緣政治緊張狀況下，本周周線都已處於負數區間，道瓊本周至今為止下跌2.5%，可能為1月21日以來最糟周線表現；標普和那指目前為止周線分別下跌1.5%和0.6%。

Cornerstone財富的首席資訊長Cliff Hodge說，儘管短期內可能會出現一些波動，但是只要衰退不會隨之發生，從歷史上看這些(軍事)混亂事件是短暫的。而能源價格上漲還將支撐通膨的黏著度，這可能使聯準會面臨繼續維持現狀的壓力。