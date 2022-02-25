俄羅斯以「特殊軍事行動」進攻烏克蘭來到第2天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已證實有137人死亡、316人受傷，引起國際高度關注。來自烏克蘭的女星瑞莎擔心家鄉情勢，昨（24日）在臉書PO烏克蘭反戰的影片，來自土耳其的男星吳鳳則在留言區暖心打氣，被1千多名網友讚爆。

瑞莎昨（24日）剛從月子中心開心地返家，卻得知烏克蘭已被俄羅斯侵襲，讓她內心十分不好受。當日晚間，瑞莎就在臉書上傳一段30秒的烏克蘭反攻影片，難過地發聲：「好心痛，Please NO WAR！！！」吳鳳看了感到不捨，在留言區為烏克蘭禱告：「my prayers with your nation 🇺，烏克蘭加油。」溫暖又重義氣的一面，已收到1千1百多個讚數。而吳鳳也在自己的臉書粉專PO文：「對世界和平來說很黑暗的一天，只想要說烏克蘭加油，#stopthewar.」

瑞莎從烏克蘭來台發展約15年，已取得中華民國身分證，另一半也是台灣丈夫Mike，而她的弟弟、心臟科醫生的爸爸、經濟學教授的媽媽與外婆及寵物西藏獒犬都陸續搬來台灣定居，目前留在烏克蘭的有奶奶、叔叔和他的家人，雙方失聯近1天，瑞莎透露昨晚接到奶奶的電話，「奶奶目前都在家裡，不敢出門買菜，擔心過幾天就會沒食物了，他們也不敢去捷運站裡的防空洞」，且接下來因要去地面下的防空洞，可能會再度失去聯繫。