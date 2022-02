俄羅斯以「特殊軍事行動」進攻烏克蘭來到第2天,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)已證實有137人死亡、316人受傷,引起國際高度關注。來自烏克蘭的女星瑞莎擔心家鄉情勢,昨(24日)在臉書PO烏克蘭反戰的影片,來自土耳其的男星吳鳳則在留言區暖心打氣,被1千多名網友讚爆。

瑞莎昨(24日)剛從月子中心開心地返家,卻得知烏克蘭已被俄羅斯侵襲,讓她內心十分不好受。當日晚間,瑞莎就在臉書上傳一段30秒的烏克蘭反攻影片,難過地發聲:「好心痛,Please NO WAR!!!」吳鳳看了感到不捨,在留言區為烏克蘭禱告:「my prayers with your nation 🇺,烏克蘭加油。」溫暖又重義氣的一面,已收到1千1百多個讚數。而吳鳳也在自己的臉書粉專PO文:「對世界和平來說很黑暗的一天,只想要說烏克蘭加油,#stopthewar.」

瑞莎從烏克蘭來台發展約15年,已取得中華民國身分證,另一半也是台灣丈夫Mike,而她的弟弟、心臟科醫生的爸爸、經濟學教授的媽媽與外婆及寵物西藏獒犬都陸續搬來台灣定居,目前留在烏克蘭的有奶奶、叔叔和他的家人,雙方失聯近1天,瑞莎透露昨晚接到奶奶的電話,「奶奶目前都在家裡,不敢出門買菜,擔心過幾天就會沒食物了,他們也不敢去捷運站裡的防空洞」,且接下來因要去地面下的防空洞,可能會再度失去聯繫。