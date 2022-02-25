俄羅斯和烏克蘭緊張局勢繼續升溫，藍委蔣萬安昨透過其社群平台為烏克蘭局勢祈禱，也期望政府要有所因應，卻遭到民進黨台北市議員吳沛憶留言回嗆「空話哥」。對於吳沛憶的嗆聲，許多網友也立即聲援蔣萬安，痛批這時不要搞政治手段。
針對烏克蘭局勢，蔣萬安昨（24日）在臉書發文表示，自己要提醒政府相關單位，謹慎面對一髮動全身的世界變局。除了稀有金屬，烏克蘭跟俄羅斯是天然氣以及黃小玉的出口大國，雖然現階段台灣的貿易量不高，但是軍事行動以及經濟制裁的影響下，勢必影響全球的供應鏈，也將對台灣造成衝擊，政府不應該只宣示短期不受影響，應預設可能發生的問題，提早因應。
蔣萬安指出，這個令人擔憂的時刻，大家一起為烏克蘭人民祈禱，更要相信，人類共同的意識可以改變世界，期望烏克蘭的人民可以再次回歸和平的生活。
對於蔣萬安的po文，吳沛憶留言反批，蔣萬安是空話哥，稱「和平的價值需要珍視，你去跟中國說吧！你連中國要統一台灣的意識都沒嘗試過要改變了，誰要跟你『相信共同意識可以改變世界』？
不過，許多網友並不認同吳沛憶看法，在吳的留言下方表示，「大陸若真的打來，你們絕對跑第一啦，看衰啦」、「請問你有何高見？不要和平難道要開戰嗎」、「人家徵兵都18算開始，妳們呢，空話姐，要找林昶佐去當兵嗎？還是找18歲年輕人上戰場」。
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