2020東京奧運射箭銀牌國手湯智鈞為了回饋地方學子，今在三峽區公所辦理捐贈回饋活動，捐贈總價50萬元的射箭器材給予新北市11所發展射箭基層學校，期許國中、國小選手能夠追求自己的夢想，踏上奧運的殿堂。湯智鈞表示，回想成長過程，學校給予他的助力相當大，因此希望拋磚引玉，讓更多人注意射箭運動。

湯智鈞曾在2018年雅加達亞運會奪下反曲弓男子團體銀金牌，2020東京奧運奪得男子團體銀牌以及個人第四名。湯智鈞表示，他從小就在新北市三峽就讀，從國小開始接觸射箭後，貴人源源不斷，努力幫助他完成目標、夢想，因此奧運比賽結束後，他就跟教練提起想要為新北市射箭學校盡一點心力。

這次捐贈儀式有2所高中、3所國中、6所國小獲贈射箭器材；湯智鈞表示，他訓練多年，了解學校長期有器材不足的問題，也常常看到教練們在擔心器材的問題，所以希望這些器材能夠幫助學校，也讓更多人參與射箭運動，鼓勵學弟妹追求自己的夢想。

新北市教育局表示，新北深耕培育射箭運動多年，從國小、國中到高中有三級銜接體制，完整培訓系統，近年來新北學子射箭獲得國際、社會大眾肯定。先前湯智鈞就曾受邀到樹林區山佳國小擔任講師，帶領學生體驗射箭，傳承經驗，這次捐贈也讓多所學校受益，相信未來會有更多優秀體育人才為國爭光。