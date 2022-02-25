民進黨屏東縣長初選白熱化，立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米競爭激烈，鍾佳濱今拋出舉辦電視辯論會，讓初選回歸政見發表。對此，莊瑞雄回應，早在上周黨中央邀集三名參選人溝通時，他就提出電視政見辯論會，鍾的主張是跟著他的尾巴走。周春米則說，考量到初選時程以及過程中言詞交鋒不斷，應該以「政見發表會」形式較為妥當。

莊瑞雄指出，上周黨中央邀集三位候選人時，他就提出辦理初選政見辯論會，鍾是跟著他的尾巴後面。莊瑞雄主張至少舉辦三場以上電視辯論會，由不同家媒體輪流舉辦，讓各方的政見都能暢所欲言。

周春米表示，從初選開跑到現在，各方已經有很多的言詞交鋒甚至是攻訐，雖然自己陣營極度自制，但還是不免被外界解讀為民進黨「黨內互打」，許多基層也在反應，黨內互相言語攻擊實在不妥，可見這已經是不得不正視的問題。

周春米認為，闡述對屏東縣政的願景，是每位參選人都應該做的事情。但時代變遷下，網路可以傳遞許多訊息，許多願景也可以透過這樣的管道去發送，不一定要以傳統的「電視辯論」的形式處理。再說，「電視辯論」上諸位參選人難免你來我往，若是不幸擦槍走火，又留給外界議論空間，實在不是民進黨內所樂見。

周春米主張，若要以電視做為媒介，可以考慮採用「政見發表會」，由各組候選人闡述自己的縣政願景，如此一來，可以同時滿足闡述縣政願景以及保持黨內和諧的兩個重要條件，應該是一個比較能夠顧全大局的選項。