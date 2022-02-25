【#空帕斯：陣地攻防戰 新聞快訊】由NHN PlayArt Corp.與日本多玩國公司（DWANGO Co.,Ltd.）共同推出的即時對戰遊戲《#空帕斯：陣地攻防戰》(以下稱＃空帕斯)，正式宣告限時推出與格鬥遊戲《Guilty Gear (聖騎士之戰)》的聯動復刻，自2022/2/28至2022/3/6期間推出UR卡機率為2倍的的特選卡片轉蛋、必中聯動英雄或裝扮的英雄轉蛋快閃活動。

《#空帕斯》×《聖騎士之戰》聯動復刻活動期間：2022/2/28(一)～2022/3/6(日)

《#空帕斯》×《聖騎士之戰》聯動復刻活動期間：2022/2/28(一)～2022/3/6(日)

《#空帕斯》×《聖騎士之戰》聯動復刻活動期間：2022/2/28(一)～2022/3/6(日)

同時官方公布3月各項《#空帕斯》賽事消息，包含：即將在3/3(四)開跑的3月英雄賽季「夢遊仙境的戀愛模樣」，本次賽季英雄為「青春愛麗絲」，邀約玩家一同用英雄青春愛麗絲在#空帕斯世界奪點激戰；此外，官方公布3月份TEPPEN BATTLE大賽確定於3/20(日)舉辦，強力召集玩家們組隊參賽！最新消息敬請關注《#空帕斯：陣地攻防戰》官方粉絲專頁。

卡片轉蛋活動僅出現聯動卡片！「SR、UR」機率大提升 UR卡出現機率提升2倍

2022/2/28~2022/3/7轉蛋必中聯動英雄或聯動服裝 以及《聖騎士之戰-STRIVE-》特選聯動裝扮

●特選卡片轉蛋：僅出現聯動卡片！另外UR卡出現機率為2倍、SR卡出現機率為1.5倍！

●聯動英雄轉蛋：活動期間必中聯動英雄或聯動服裝！外加「索爾‧巴得凱」、「凱‧奇斯克」-STRIVE-裝扮特選轉蛋！

3月英雄賽季「夢遊仙境的戀愛模樣」3/3(四)開跑！ 邀約玩家用賽季英雄「青春愛麗絲」激戰！

《#空帕斯》TEPPEN BATTLE 3月份大賽 確定3/20(日)舉辦！ 熱烈召集最強隊伍參賽！

3月賽季「夢遊仙境的戀愛模樣」將於2022/3/3(四)至2022/3/13(日)之間舉行，本次賽季英雄為「青春愛麗絲」，邀約玩家一同用英雄青春愛麗絲在#空帕斯世界奪點激戰。此外，在2月TEPPEN BATTLE大賽結束後，緊接著官方公布3月份TEPPEN BATTLE大賽確定於3/20(日)舉辦，強力號召玩家們組成最強隊伍一同參賽！