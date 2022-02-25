大陸中央紀委國家監委網站24日晚間集中公佈十九屆中央第八輪巡視回饋情況，25家金融單位的「問題清單」出爐，當中有單位被指「靠金融吃金融」，同時之前落馬的「金融虎」也被點名，指出有單位存在肅清影響不夠徹底、追責定責不夠到位的問題。

甚至監管部門也被點名。按照巡視組的回饋，大陸人行存在推進深化金融改革成效不夠明顯，金融法治建設較為滯後等問題；證監會則有重點領域和關鍵職位存在廉潔風險，政商「旋轉門」問題較突出等問題；銀保監會還被指「系統中利用監管權謀私問題多發」。

據中新網報導，本次巡視是十九屆中央的第八輪巡視，巡視在去年9月底至10月初完成進駐，被巡視單位涉及人行、銀保監會、證監會等25家金融單位，巡視時間為2個月。

按照中央紀委國家監委網站介紹，本次巡視發現主要共性問題包括6大類，包含政治建設薄弱，學習貫徹黨中央精神不到位；把握職能定位不精準，結合實際、結合職責貫徹落實黨中央大政方針有差距；防範化解金融風險意識不夠強，金融風險識別、預警和處置機制不夠健全；落實金融改革部署缺乏政治擔當，一些改革任務推進不夠有力。

此外，還涉及落實全面從嚴治黨戰略部署有差距，履行「兩個責任」不到位，有的單位「靠金融吃金融」，重要職位、重點領域和關鍵環節廉潔風險比較突出，違反中央八項規定精神問題反映較多，形式主義、官僚主義和奢靡享樂之風仍然突出，以及落實新時代黨的組織路線存在差距，領導班子、幹部隊伍和基層黨組織建設存在薄弱環節。

同時，包含賴小民、胡懷邦、王濱、楊家才、蔡鄂生這些在金融系統落馬的幹部名字出現在巡視組回饋內容中。例如巡視組在長城公司指出「汲取賴小民案件教訓有差距」，在華融公司指出「結合賴小民案件反思不夠深入，肅清影響不夠徹底，追責定責不夠到位」等。