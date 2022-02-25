國民黨日前成立「青年事務委員會」，成員中將邀請5名對青年議題及傑出社會人士加入討論，今天公布遴選辦法，包含社群經營、青年政策的建議、政策議題研究等列入評估標準，開放至3月18日報名截止。國民黨青年部主任陳克威說，人選將在3月29日青年節對外亮相，未來透過每個月定期會議，聆聽青年建言，成為國民黨的政策。

國民黨主席朱立倫上週宣布，成立由祕書長黃健庭召集的「青年事務委員會」，共設置21人，除了黃健庭任召集人外，青工總會長及青年團總團長擔任副召集人，並聘任委員18人，包含公職民代5人、青工會社會青年4人、青年團學生青年代表4人、青年議題及傑出社會人士5人。

國民黨青年部主任陳克威今天公布委員會遴選辦法，依規定，除了公職民代採推薦制外，其餘3組將採報名制，皆由遴選委員會遴選產生，鑒於國民黨在青年社群及空戰上的弱勢，特別將社群經營列入評分項目。

規定指出，遴選委員會將依據被推薦的理由、社群經營、媒體露出、問政表現等，遴選青年公職民代；社會青年與學生青年的遴選方式相同，都是社群經營20％、黨務活動參與表現20％、青年政策的建議30％、政策議題研究30％；傑出社會人士的評分項目則包含社群經營45％、青年政策的建議25％、政策議題研究30％。

陳克威說，青年事務委員會不僅有黨內青年社團的參與，更有社會青年議題傑出表現人士外部意見的加入，從青年關心的議題經營，提供國民黨了解青年的聲音及想法，並做出相對應的青年政策，讓國民黨青年工作可以符合青年需求，拓展青年族群的支持度。